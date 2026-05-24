Жителей Свердловской области ждут дождливые и ветреные первые дни июня

Начало июня в Свердловской области будет дождливым, сообщает Уралгидрометцентр.в регионе ожидается облачная погода с дождями, местами сильными и очень сильными, ливнями и грозами. На юге области днём осадки начнут ослабевать, местами возможен небольшой дождь. Порывы западного и северо-западного ветра могут достигать 20 м/с.Температура воздуха в ночь 7–12°, днём воздух прогреется до 16–21°. В Екатеринбурге ночью ожидается дождь и около 10°, днём возможен небольшой дождь, температура поднимется до 20°.осадки станут менее интенсивными. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью преимущественно без дождя, местами на западе возможны туман и дымка. Днём в отдельных районах пройдут небольшие и умеренные дожди. Температура ночью составит 6–11°, днём ожидается 17–22°. В Екатеринбурге ночью осадков не прогнозируется, днём возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 19°.Похожая погода сохранится и. В Свердловской области местами ожидаются небольшие и умеренные дожди, ночью возможен туман. Температура воздуха ночью составит 5–10°, днём ожидается 17–22°. В Екатеринбурге синоптики прогнозируют небольшой дождь, около 9° ночью и до 21° днём.Мероприятие для возрастной категории 18+