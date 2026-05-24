У 323 тысяч жителей Свердловской области может сорваться отпуск за границей





– сообщили в ведомстве. «Благодаря применению данной меры с начала года судебные приставы принудительно взыскали более 1 млрд 240 тысяч рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

У 323 тысяч жителей Свердловской области может сорваться отпуск, если они планировали его провести за границей. Всему виной ограничения, наложенные приставами из-за долгов.Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по региону, снять ограничение относительно просто: нужно погасить долг.Узнать о своей задолженности и оплатить её можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области или на «Госуслугах». Приставы советуют не копить долги. Мероприятие для возрастной категории 18+