У 323 тысяч жителей Свердловской области может сорваться отпуск за границей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У 323 тысяч жителей Свердловской области может сорваться отпуск, если они планировали его провести за границей. Всему виной ограничения, наложенные приставами из-за долгов.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ГУФССП по региону, снять ограничение относительно просто: нужно погасить долг.
Узнать о своей задолженности и оплатить её можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области или на «Госуслугах». Приставы советуют не копить долги.
«Благодаря применению данной меры с начала года судебные приставы принудительно взыскали более 1 млрд 240 тысяч рублей»,
– сообщили в ведомстве.
