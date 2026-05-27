Два ДТП с угодившими под колёса детьми произошли в выходные в Екатеринбурге





– напомнили в пресс-группе. «За передачу управления электросамокатом мощностью 600 Ватт и свыше, а также любым другим транспортным средством, лицу, не имеющему права управления, предусмотрена административная ответственность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Екатеринбурге госавтоинспекторы зарегистрировали два ДТП, в которых дети-пешеходы нарушали правила дорожного движения и оказывались под колёсами автомобилей.Так, одна из таких аварий произошла 30 мая в 15.00 у дома №67 по улице Уральских рабочих, где 13-летний подросток на велосипеде выехал на дорогу на «красный» и попал под машину Kia Spectra под управлением 44-летнего мужчины. В результате ДТП юноша с ушибом локтя попал в ДГКБ №9, откуда его отпустили домой после смотра, рассказали в городской ГИБДД.Второй похожий случай произошёл в тот же день, но уже в 16.15 у дома №7 на улице Летчиков. Там 36-летний водитель Volkswagen Polo сбил восьмилетнего мальчика, неожиданно выехавшего на электросамокате на проезжую часть. В результате ребёнок получил травмы головы и груди. Его тоже увезли в ДГКБ №9. Известно, что мальчик ехал на электросамокате с мощностью двигателя 600 Ватт – для таких транспортных средств необходимы права категории «М».Мероприятие для возрастной категории 18+