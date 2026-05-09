День Победы в Екатеринбурге собрал более 30 тысяч празднующих

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мэрия через официальный портал Екатеринбург.рф обнародовала данные по количеству участников праздничных мероприятий, прошедших в конце прошлой неделе. Согласно этим данным, более 30 тысяч екатеринбуржцев и гостей столицы Урала стали зрителями и слушателями концертов и акций, посвящённых Дню Великой Победы.Основными и самыми массовыми событиями праздника стали парад Победы, акция «Бессмертный полк», гала-концерт и праздничный фейерверк. Так, в этом году в параде участвовали 1600 военнослужащих и представителей силовых структур. В акции «Бессмертный полк» колонной с портретами своих родных и близких, воевавших в Великой Отечественной войне, прошли около 10 тысяч екатеринбуржцев.Площадками празднования также стали Исторический сквер, улица Горького и другие городские локации. Для гостей работала традиционная выставка ретроавтомобилей, на которой были представлены образцы гражданской и военной техники. В Историческом сквере прошла ежегодная акция «Вальс Победы», на которую съехались молодые люди из более чем 30 городов России и стран ближнего зарубежья. Мероприятие для возрастной категории 18+