Глава СК затребовал доклад о случае нападения на детей в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК затребовал доклад по делу о нападении на детей в Екатеринбурге. По данному факту свердловскими следователями возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ — «хулиганство».
«Уральский меридиан» пишет, что ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщины преследуют подростков на волейбольной площадке. Один из юношей попытался снять конфликт на телефон, но у него выбили его из рук, пишет издание.
«В соцмедиа сообщается, что в Екатеринбурге приезжие напали на детей под надуманным предлогом»,
– говорится в сообщении Следственного комитета.
