72% уральцев арендуют дачу на месяц

Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Большинство жителей УрФО – 72% – рассматривают аренду загородного жилья в среднем на месяц, следует из опроса исследователей «Авито Недвижимости» и «Авито Рекламы». Ещё 42% планируют аренду на выходные, 30% – на одну-две недели. Долгосрочную аренду на весь летний сезон планируют лишь 5% опрошенных.

При выборе загородного жилья ключевыми факторами остаются цена (54%) и природное окружение (53%). Также важны наличие дополнительных удобств, таких как баня или мангал (46%), состояние дома (39%) и инфраструктура поблизости (32%). Около 30% респондентов обращают внимание на отзывы и репутацию арендодателя.

Средний бюджет на аренду загородного жилья у жителей УрФО составляет около 42 тысяч рублей в месяц. При этом большинство опрошенных ещё не определились с конкретным вариантом: забронировали жильё только 4%.

Наиболее популярным способом поиска остаются онлайн-площадки – ими пользуются 68% респондентов.

«Сегодня по популярности они обгоняют рекомендации знакомых, соцсети и обращение к риелторам. Главным образом это происходит благодаря большему объёму информации в описании, наличию фото и видео, отзывов, которые вместе помогают принять более взвешенное решение. Также пользователи могут воспользоваться фильтрами, чтобы оставить в выдаче варианты только по своему направлению, в желаемом ценовом диапазоне, с нужным количеством комнат, а также отметить дополнительные опции для отдыха: бассейн, баню или сауну и так далее»,

– отмечает Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».


Реклама на таких сайтах также влияет на выбор: 61% участников опроса отметили, что она помогает принять решение об аренде. Кроме того, внимание привлекает реклама в социальных сетях (42%) и поисковых системах (36%).

«Исследование показывает: 42% тех, кто замечает онлайн-рекламу недвижимости, считают её полезной. Это означает, что аудитория откликается на релевантные сообщения, поэтому реклама должна сразу раскрывать условия, чтобы пользователь мог быстро оценить объект среди доступных вариантов. Для рекламодателя это означает, что важно не просто показать объявление, а донести конкретику до пользователя»,

– комментирует Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств.


