Уральцы тратят на игры около трёх тысяч рублей в месяц
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Больше половины жителей УрФО играют в видеоигры: 28% делают это регулярно, а 34% время от времени. Такие данные приводят исследователи «Авито Рекламы» и «Авито Товаров», проводившие опрос среди 10 тысяч человек.
Чаще всего уральцы играют на смартфонах – их используют для игр 70%. ПК и ноутбуки выбирают 57%, консоли – 18%, планшеты – 12%. Мужчины чаще отдают предпочтение ПК или ноутбукам (65% против 45% у женщин), женщины – смартфонам (73% против 58%).
Уральские геймеры покупают игры ситуативно: 33% – когда появляется интерес, 13% – на распродажах, 8% – при выходе новинок. Ещё 44% совершают покупки очень редко.
Большинство игроков тратят на игры не больше 3 тысяч рублей в месяц – такой бюджет указали 71% респондентов. Из них 38% расходуют до 1 тысячи рублей, 33% – от 1 001 до 3 тысяч рублей. Более высокие траты встречаются реже: от 3 001 до 7 тысяч рублей тратят 20%, от 7 001 до 15 тысяч – 7%, свыше 15 тысяч – 2%. В среднем расходы составляют около 3 114 рублей. Для сравнения: москвичи тратят 4 178 рублей, петербуржцы – 4 184 рубля.
Онлайн-реклама влияет на выбор у 60% игроков: для 12% она ключевой фактор, 22% учитывают её вместе с другими параметрами, 26% обращают внимание время от времени. При этом 39% заявили, что реклама не влияет на их решения.
По его данным, 48% покупают видеоигры в цифровом формате или на дисках, 33% совершают внутриигровые покупки, а 24% приобретают подписки.
Напомним, не так давно Авито ввёл защиту сделок при покупке цифровых продуктов, когда деньги переводятся продавцу только после подтверждения получения продукта покупателем.
«Гейминг стал массовым форматом досуга, однако покупки часто зависят от повода: интереса к игре, новинки или распродажи. Рекламодателям важно предлагать выгодные условия здесь и сейчас. Онлайн-реклама влияет на выбор игры у 60% игроков, а сайты объявлений – в числе площадок с релевантной рекламой»,
– прокомментировал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнёрств.
«Мы последовательно расширяем количество сценариев, в которых пользователи могут совершать сделки внутри платформы безопасно и удобно. Рост оборота цифровых продуктов в 2025 году составил 11% – это востребованная категория, и теперь покупатели получают понятный защищенный механизм оплаты, а продавцы – официальный инструмент для продаж с прозрачными условиями»,
– подчеркнул руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито Сергей Ногин.
