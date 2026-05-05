Возрастное ограничение 18+

Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз

14.53 Вторник, 12 мая 2026
Фото: организаторы фестиваля
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге завершился книжный фестиваль «Зелёная строка», который, как заявили организаторы, стал самым продолжительным книжным фестивалем в истории города. Мероприятие проходило с 1 по 11 мая в ТРЦ VEER Mall.

По данным организаторов, за время работы фестиваля площадку посетили более 42 тысяч раз, в программе приняли участие свыше 50 писателей, поэтов, драматургов, сценаристов, литературоведов, актёров и блогеров.

Отмечается, что на фестивале проходили лекции и дискуссии о литературе, самиздате, научной фантастике, фанфиках, традиционном русском костюме Урала, феномене мерча, а также встречи с поэтами и чтения детских сказок уральских авторов.

Отдельной частью программы стал отборочный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот». В финале участники читали стихи Ильи Кормильцева – автора текстов песен группы «Наутилус Помпилиус». Победителем екатеринбургского этапа стал Сергей Ивкин, который представит город на конференции «Сибирь».

Во время фестиваля работал «книгометр», где посетителям предлагали измерять высоту купленных книг. Самую большую стопку – 74 сантиметра из 24 книг – собрала посетительница по имени Алина. Она получила годовую подписку на Яндекс Плюс.

«Мы изначально задумывали этот фестиваль как хулиганское пре-пати “Красной строки”, а получился большой самостоятельный проект», – заявил руководитель проекта «Читающая Россия» Михаил Фаустов. По его словам, фестиваль посвятили памяти Евгения Горенбурга.


Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
На фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч заявок из 191 страны
05 мая 2026
Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства
12 мая 2026
В Екатеринбурге за благоустройство Преображенского парка проголосовали более 8 тысяч человек
05 мая 2026
Парад Победы прошёл в Екатеринбурге
09 мая 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
15:08 Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество
14:57 В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
14:53 Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
14:44 По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга
14:32 В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»
14:02 Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
12:45 В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
12:38 Уральские ученые нашли признаки преждевременного старения у коров и свиней
11:19 Свердловский Росреестр предупредил о новой схеме мошенников с дачными участками
11:01 В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке
10:35 Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства
10:17 В Новоуральске спустя десять лет вынесли приговор по делу об убийстве женщины
09:46 В Екатеринбург идет жара до +30 градусов
20:04 В Екатеринбурге оставшимся без хозяина собакам срочно ищут дом
19:03 Под Седельниково произошёл сход железнодорожной цистерны
18:50 Свердловская киностудия поучаствует в Ночи музеев
17:30 Сделать рисунок или видеоролик на тему коррупции предлагают жителям Свердловской области
16:44 О заморозках и высокой пожарной опасности предупреждают синоптики
16:23 Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
15:51 42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе
15:32 Кота с качающейся сосны достал зооспасатель в Екатеринбурге
14:51 На железнодорожных путях в Каменске-Уральском погибла 17-летняя девушка
12:55 В Дегтярске после ДТП на перекрёстке погиб мотоциклист
11:38 В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»
10:50 Три автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом: один погиб человек и шесть пострадали
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
15:37 Пострадавшая в ДТП с «охотником на байкеров» екатеринбурженка возмутилась прекращением дела
15:08 Двум жительницам Екатеринбурга после банкротства списали долги за коммуналку и вернули электричество
14:57 В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
14:53 Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
14:44 По уральским СМИ рассылают очередное фейковое письмо о случаях хантавируса в военном госпитале Екатеринбурга
14:32 В Нижнем Тагиле суд оставил покупателю квартиру, проданную по «схеме Долиной»
14:02 Экономист Наталья Зубаревич сорвала аплодисменты в Екатеринбурге заявлением о налогах
12:45 В Екатеринбурге из-за полумарафона перекроют улицы в Новокольцовском
12:38 Уральские ученые нашли признаки преждевременного старения у коров и свиней
11:19 Свердловский Росреестр предупредил о новой схеме мошенников с дачными участками
11:01 В Березовском водителя КАМАЗа отправили в колонию после смертельного ДТП с подростком на питбайке
10:35 Более 455 тысяч свердловчан уже проголосовали за объекты благоустройства
10:17 В Новоуральске спустя десять лет вынесли приговор по делу об убийстве женщины
09:46 В Екатеринбург идет жара до +30 градусов
20:04 В Екатеринбурге оставшимся без хозяина собакам срочно ищут дом
19:03 Под Седельниково произошёл сход железнодорожной цистерны
18:50 Свердловская киностудия поучаствует в Ночи музеев
17:30 Сделать рисунок или видеоролик на тему коррупции предлагают жителям Свердловской области
16:44 О заморозках и высокой пожарной опасности предупреждают синоптики
16:23 Екатеринбуржцы сообщают о ДТП с автобусом на Уктусе
15:51 42% жителей Свердловской области используют ИИ в работе
15:32 Кота с качающейся сосны достал зооспасатель в Екатеринбурге
14:51 На железнодорожных путях в Каменске-Уральском погибла 17-летняя девушка
12:55 В Дегтярске после ДТП на перекрёстке погиб мотоциклист
11:38 В Нижнем Тагиле 95-летняя женщина лишилась сбережений после «снятия порчи»
10:50 Три автомобиля столкнулись под Нижним Тагилом: один погиб человек и шесть пострадали
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK