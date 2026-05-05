Книжный фестиваль «Зелёная строка» в Екатеринбурге за 11 дней посетили более 42 тысяч раз
Фото: организаторы фестиваля
В Екатеринбурге завершился книжный фестиваль «Зелёная строка», который, как заявили организаторы, стал самым продолжительным книжным фестивалем в истории города. Мероприятие проходило с 1 по 11 мая в ТРЦ VEER Mall.
По данным организаторов, за время работы фестиваля площадку посетили более 42 тысяч раз, в программе приняли участие свыше 50 писателей, поэтов, драматургов, сценаристов, литературоведов, актёров и блогеров.
Отмечается, что на фестивале проходили лекции и дискуссии о литературе, самиздате, научной фантастике, фанфиках, традиционном русском костюме Урала, феномене мерча, а также встречи с поэтами и чтения детских сказок уральских авторов.
Отдельной частью программы стал отборочный этап чемпионата по чтению вслух «Открой рот». В финале участники читали стихи Ильи Кормильцева – автора текстов песен группы «Наутилус Помпилиус». Победителем екатеринбургского этапа стал Сергей Ивкин, который представит город на конференции «Сибирь».
Во время фестиваля работал «книгометр», где посетителям предлагали измерять высоту купленных книг. Самую большую стопку – 74 сантиметра из 24 книг – собрала посетительница по имени Алина. Она получила годовую подписку на Яндекс Плюс.
«Мы изначально задумывали этот фестиваль как хулиганское пре-пати “Красной строки”, а получился большой самостоятельный проект», – заявил руководитель проекта «Читающая Россия» Михаил Фаустов. По его словам, фестиваль посвятили памяти Евгения Горенбурга.
