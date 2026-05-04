За отлетевший забор виновник ДТП заплатит проходившей мимо женщине в Ревде
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ревдинский городской суд обязал водителя выплатить 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда женщине, в которую отлетела часть забора во время ДТП в августе 2025 года.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, летом прошлого года мужчина сел за руль в состоянии опьянения, не справился с управлением и протаранил металлический забор, часть которого отлетела в проходившую мимо женщину. Она получила ушиб мягких тканей и позже обратилась в суд с иском к виновнику ДТП. Потерпевшая просила взыскать 250 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
В итоге суд удовлетворил исковые требования, признав заявленную сумму компенсации морального вреда соразмерной тяжести полученных травм. Решение пока не вступило в законную силу.
«Изучив материалы дела, выслушав доводы сторон, суд пришёл к выводу о законности требований истца. Согласно законодательству РФ, использование автомобиля связано с повышенной опасностью для окружающих. Владелец автомобиля несёт гражданскую ответственность за причиненный вред независимо от вины»,
– сообщили в пресс-службе.
В итоге суд удовлетворил исковые требования, признав заявленную сумму компенсации морального вреда соразмерной тяжести полученных травм. Решение пока не вступило в законную силу.
