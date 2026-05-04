Человек погиб при пожаре в квартире на улице Народного Фронта в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Народного Фронта в Екатеринбурге унёс жизнь человека в прошедшие сутки, следует из ежедневной сводки ГУ МЧС по Свердловской области.
Ведомство сообщает, что во время тушения пожара огнеборцы обнаружили мужчину без признаков жизни. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении, утверждают спасатели. Отдельно отмечается, что в квартире не было пожарного извещателя, который мог бы помочь избежать трагедии.
Известно, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. Его потушили за 14 минут. В ликвидации возгорания участвовали 16 человек и 6 единиц спецтехники.
Всего за минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано восемь пожаров в жилом секторе.
