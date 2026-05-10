Возрастное ограничение 18+
173 новых остановки обещают поставить в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга сообщили о завершении аукциона на право поставить и смонтировать 173 остановочных комплекса. Об этом говорится на официальном портале города.
Там также добавили, что новые остановки будут больше, чем те, что были закуплены в прошлом году. Отдельно отмечается, что на загруженных остановках будут устанавливать по две конструкции.
В прошлом году на улицах уральской столицы установили порядка 300 навесов для остановок. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Подписание контракта с победителем торгов ожидается 23 мая. Новые остановки появятся во всех районах города. Контракт рассчитан на два года, но работы по монтажу комплексов планируется завершить уже в этом году»,
– пообещали в мэрии.
Там также добавили, что новые остановки будут больше, чем те, что были закуплены в прошлом году. Отдельно отмечается, что на загруженных остановках будут устанавливать по две конструкции.
В прошлом году на улицах уральской столицы установили порядка 300 навесов для остановок. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на три месяца изменят маршруты шести трамваев из-за стройки тоннеля под Куйбышева
12 мая 2026
12 мая 2026