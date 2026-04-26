В свердловских колониях выпустили продукции и оказали услуг на 1,2 млрд рублей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Учреждения ГУФСИН по Свердловской области с начала года выпустили товарной продукции и оказали услуг на 1,203 млрд рублей. Это 123,6% от планового показателя, сообщили в ведомстве.План по производству и услугам был установлен на уровне 973 млн рублей. На 100% и выше его выполнили 11 учреждений, среди них ИК-6, ИК-10, ИК-12, ИК-13, ИК-26, КП-45, ИК-47, ЛИУ-51, ИК-53, КП-66 и Кировградская воспитательная колония.Отдельно в ГУФСИН сообщили о трудоустройстве осуждённых, у которых есть исковые обязательства. По данным на 24 апреля, к оплачиваемым работам привлекли всех 2025 человек, подлежащих обязательному труду.За этот период истцам возмещено 86,08 млн рублей по исковым требованиям. Мероприятие для возрастной категории 18+