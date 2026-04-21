Для екатеринбуржцев готовят экскурсию по Челябинску
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На следующей недели для екатеринбуржцев состоится увлекательная поездка в Челябинск. Её организует известный историк Евгений Бурденков.
В Челябинске гостей из Екатеринбурга подхватит коллега Евгения Бурденкова — историк Илья Пронченко. Он отлично знает город и устроит для них неспешную обзорную экскурсию. При этом программа информативной прогулки по челябинским улицам будет сильно отличаться от привычных туристических маршрутов: приезжих экскурсантов поводят по очень важным, но неочевидным для понимания истории города локациям.
Главная цель поездки — помочь екатеринбуржцам по-настоящему понять и прочувствовать жизнь соседнего уральского мегаполиса. Участники смогут взглянуть на Челябинск глазами профессиональных историков, а не рядовых экскурсоводов. Такой подход позволяет увидеть город глубже — через судьбы людей, события и документы эпохи.
Поездка в Челябинск и экскурсия по нему запланированы на субботу, 2 мая. Начало в 09.30. В путь группа отправится на автобусе вместе с организаторами, которые уже в поездке охотно будут отвечать на вопросы по истории двух областных центров и об их взаимодействии. Мероприятие для возрастной категории 18+
