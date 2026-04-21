Возрастное ограничение 18+
В Ельцин-центре показывают шедевр шведского кинематографа
Кадр из фильма «Персона»
С 26 апреля в кинозале Ельцин-центра начались показы фильма «Персона». Эта драма шведского режиссёра Ингмара Бергмана считается одним из ключевых шедевров мирового кино.
Фильм «Персона» был снят в 1966 году. В центре сюжета — знаменитая актриса Элизабет Фоглер, которая внезапно замолкает прямо во время спектакля и с тех пор отказывается говорить с кем бы то ни было. Физически и психически она здорова, однако словно оцепенела изнутри. Психиатр отправляет её вместе с медсестрой Альмой в уединённый домик у моря, надеясь, что в спокойной обстановке женщина придёт в себя. Но происходит неожиданное: Альма раскрывает молчаливой соседке свою душу и граница между двумя личностями начинает размываться.
Оператором фильма выступил Свен Нюквист — многолетний соратник Бергмана и дважды лауреат премии «Оскар». Главные роли исполнили Биби Андерссон и Лив Ульман — две выдающиеся актрисы шведского кино, ставшие после этого фильма мировыми звёздами. Также в картине заняты Маргарета Крок, Гуннар Бьёрнстранд и Ёрген Линдстрём.
В кинозале Ельцин-центра «Персону» можно посмотреть до 4 мая. Фильм демонстрируется в оригинальной версии с русскими субтитрами. На показ допускаются люди старше 18 лет. Расписание сеансов можно подсмотреть на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
