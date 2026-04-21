Парк Маяковского в Екатеринбурге закроют утром 29 апреля для обработки от клещей
Фото: Вечерние ведомости
Парк Маяковского в Екатеринбурге частично закроют 29 апреля на время противоклещевой обработки. Как сообщили в телеграм-канале парка, первый этап пройдёт в центральной части с 9:00 до 12:00.
В это время прогулки будут ограничены — проход разрешат только транзитным пешеходам.
Второй этап обработки запланирован на 30 апреля — работы проведут в лесной части парка.
Также в парке просят соблюдать меры предосторожности: с 29 апреля по 1 мая включительно не рекомендуется ходить по газонам, гулять с детьми и выгуливать собак. Мероприятие для возрастной категории 18+
