В Кольцово прокомментировали эвакуацию из-за задымления
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово прокомментировали эвакуацию пассажиров из здания аэропорта. Ранее СМИ сообщали о задымлении и публиковали кадры, на которых люди покидали авиагавань.
Там также добавили, что обошлось без возгорания.
«Произошло небольшое задымление на кухне одного из кафе. Сотрудники противопожарной службы аэропорта оперативно прибыли на место срабатывания сигнализации»,
– сообщили в Кольцово.
Там также добавили, что обошлось без возгорания. Мероприятие для возрастной категории 18+
В Екатеринбурге задержаны рейсы в Москву, Сочи и Петербург
28 апреля 2026
28 апреля 2026