Возрастное ограничение 18+
Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в туринском селе Ленское
Фото: прокуратура Свердловской области
В Туринском районе Свердловской области при тушении пожара в одном из домов по улице Кирова в селе Ленское обнаружили тела пятерых человек: четверых детей и одного взрослого. На месте работает прокуратура.
Известно, что взрослым оказалась 35-летняя мать. Среди детей – двое мальчиков и две девочки 16, 11, 9 и 8 лет (2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения соответственно).
Сообщается, что на место ЧП лично выехал прокурор Туринского района Вячеслав Андреев. Мероприятие для возрастной категории 18+
Известно, что взрослым оказалась 35-летняя мать. Среди детей – двое мальчиков и две девочки 16, 11, 9 и 8 лет (2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения соответственно).
«Среди причин пожара рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнём и неисправность электротехнического оборудования»,
– сообщили в областной прокуратуре.
Сообщается, что на место ЧП лично выехал прокурор Туринского района Вячеслав Андреев. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За неделю в Свердловской области родились 645 малышей
27 апреля 2026
27 апреля 2026