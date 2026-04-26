Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в туринском селе Ленское





сообщили в областной прокуратуре. «Среди причин пожара рассматриваются разные версии, в том числе неосторожное обращение с огнём и неисправность электротехнического оборудования»,

Юлия Медведева

В Туринском районе Свердловской области при тушении пожара в одном из домов по улице Кирова в селе Ленское обнаружили тела пятерых человек: четверых детей и одного взрослого. На месте работает прокуратура.Известно, что взрослым оказалась 35-летняя мать. Среди детей – двое мальчиков и две девочки 16, 11, 9 и 8 лет (2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения соответственно).Сообщается, что на место ЧП лично выехал прокурор Туринского района Вячеслав Андреев. Мероприятие для возрастной категории 18+