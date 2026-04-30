Прокуратура заинтересовалась дракой в Верхнепышминском подъезде
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела, возбуждённого после драки соседей в подъезде многоэтажки.
Ранее о конфликте соседей сообщало «РЕН-ТВ». Ресурс передавал, что над супружеской парой с двумя незрячими детьми издеваются соседи. Те, якобы специально загромождают общий коридор. Однажды напряжение между соседями дошло до драки. По данным телеканала, в один из вечеров дети проснулись из-за того, что из квартиры соседей носились крики и мат. Отец решил поговорить с дебоширами, но разговор обернулся для него жестоким избиением.
«Органами полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»,
– сообщили в прокуратуре.
