Возрастное ограничение 18+

Женщину с «тубусом от гранатомёта» заметили на улицах Североуральска

10.08 Понедельник, 4 мая 2026
Фото: «Подслушано Североуральск 18+» / vk.com/sev_ural
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В минувшие выходные в Североуральске заметили женщину, которая спокойно шла по городу, как могло показаться на первый взгляд, с «гранатомётом» на перевес. Позже выяснилось, что таинственная незнакомка с базукой несла «оружие» в музей.

Местные жители стали публиковать фотографии женщины в местном паблике «Подслушано Североуральск 18+». Увидев себя, она пояснила, что это просто «футляр» и что хотела отнести его в музей, но он оказался закрыт, поэтому ей пришлось идти с «тубусом от гранатомёта» домой.

«Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Базуку несла с Молодёжной. Это подарок для нашего музея. Благодарна всем, кто меня понял и поддержал»,

– написала она в комментариях.


Информацию о том, что базука – экспонат для местного музея, также подтвердила в комментариях специалист по взаимодействию со СМИ североуральского отдела МВД Надежда Шпильчак.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Музей истории Екатеринбурга сделает бесплатный вход в день рождения Татищева
25 апреля 2026
«Дом Качки» завтра можно будет посетить бесплатно
28 апреля 2026
В Екатеринбурге врачи спасли женщину, которую переехал автомобиль
02 мая 2026
Беспилотник повредил жилой дом в Екатеринбурге, шестерым понадобилась помощь медиков
25 апреля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Запретить нельзя развивать: строить полосы или ставить запрещающие знаки для электросамокатов?

Транспортный эксперт Алексей Кофман о злободневной проблеме Екатеринбурга
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:00 Прокуратура заинтересовалась дракой в Верхнепышминском подъезде
10:08 Женщину с «тубусом от гранатомёта» заметили на улицах Североуральска
09:20 «Беспилотную опасность» объявили в Свердловской области
19:31 Глава СК поручил доложить о деле о нерасселении около двух лет из аварийного дома в Верхней Салде
19:13 В Свердловской области в 2026 году планируют открыть шесть новых модельных библиотек
18:51 «О чем просили? Почти все, отпустить на фронт»: свердловский омбудсмен рассказала о посещении СИЗО-1
18:27 В Нижнем Тагиле сошел с рельсов вагон с концентратом
16:42 «Эмоционально демонстрировал желание пообщаться»: Паслер прокомментировал произошедшее на Первомае
15:48 Жителей Свердловской области пригласили пройти опрос о репродуктивных планах
14:37 «Эшелон Победы» прибудет в Екатеринбург 4 мая
13:42 Тепло до 24° и кратковременные дожди ожидаются в Свердловской области
12:51 Более 338 тысяч жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства
11:34 Поджог автомобилей и пожар с пострадавшей произошли в Свердловской области за сутки
20:11 В Екатеринбурге ищут 19-летнего парня, который оставил прощальную записку
19:33 76% жителей Урала назвали экологичность важным критерием при выборе товаров
17:54 В Екатеринбурге врачи спасли женщину, которую переехал автомобиль
16:47 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
15:43 Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с детьми под Первоуральском
14:54 В Екатеринбурге арестовали оренбуржца после инцидента на Первомае с Паслером
13:48 По улицам Екатеринбурга проедет трамвай-лекторий о военном прошлом города
12:47 В Екатеринбурге 8 и 9 мая перекроют центральные улицы
11:26 Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении детей в Большом Истоке
20:49 Изящные иллюстрации к книгам Крапивина стали основой выставки в Екатеринбурге
19:31 В массовом ДТП на ЕКАД погибли дети
19:16 В Парке Маяковского стало возможным наматывать «Крутые виражи»
18:38 За сутки в Свердловской области произошло более сотни дорожных аварий
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
11:00 Прокуратура заинтересовалась дракой в Верхнепышминском подъезде
10:08 Женщину с «тубусом от гранатомёта» заметили на улицах Североуральска
09:20 «Беспилотную опасность» объявили в Свердловской области
19:31 Глава СК поручил доложить о деле о нерасселении около двух лет из аварийного дома в Верхней Салде
19:13 В Свердловской области в 2026 году планируют открыть шесть новых модельных библиотек
18:51 «О чем просили? Почти все, отпустить на фронт»: свердловский омбудсмен рассказала о посещении СИЗО-1
18:27 В Нижнем Тагиле сошел с рельсов вагон с концентратом
16:42 «Эмоционально демонстрировал желание пообщаться»: Паслер прокомментировал произошедшее на Первомае
15:48 Жителей Свердловской области пригласили пройти опрос о репродуктивных планах
14:37 «Эшелон Победы» прибудет в Екатеринбург 4 мая
13:42 Тепло до 24° и кратковременные дожди ожидаются в Свердловской области
12:51 Более 338 тысяч жителей Свердловской области проголосовали за объекты благоустройства
11:34 Поджог автомобилей и пожар с пострадавшей произошли в Свердловской области за сутки
20:11 В Екатеринбурге ищут 19-летнего парня, который оставил прощальную записку
19:33 76% жителей Урала назвали экологичность важным критерием при выборе товаров
17:54 В Екатеринбурге врачи спасли женщину, которую переехал автомобиль
16:47 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
15:43 Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с детьми под Первоуральском
14:54 В Екатеринбурге арестовали оренбуржца после инцидента на Первомае с Паслером
13:48 По улицам Екатеринбурга проедет трамвай-лекторий о военном прошлом города
12:47 В Екатеринбурге 8 и 9 мая перекроют центральные улицы
11:26 Бастрыкин запросил доклад о массовом отравлении детей в Большом Истоке
20:49 Изящные иллюстрации к книгам Крапивина стали основой выставки в Екатеринбурге
19:31 В массовом ДТП на ЕКАД погибли дети
19:16 В Парке Маяковского стало возможным наматывать «Крутые виражи»
18:38 За сутки в Свердловской области произошло более сотни дорожных аварий
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK