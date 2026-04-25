Возрастное ограничение 18+
Женщину с «тубусом от гранатомёта» заметили на улицах Североуральска
Фото: «Подслушано Североуральск 18+» / vk.com/sev_ural
В минувшие выходные в Североуральске заметили женщину, которая спокойно шла по городу, как могло показаться на первый взгляд, с «гранатомётом» на перевес. Позже выяснилось, что таинственная незнакомка с базукой несла «оружие» в музей.
Местные жители стали публиковать фотографии женщины в местном паблике «Подслушано Североуральск 18+». Увидев себя, она пояснила, что это просто «футляр» и что хотела отнести его в музей, но он оказался закрыт, поэтому ей пришлось идти с «тубусом от гранатомёта» домой.
Информацию о том, что базука – экспонат для местного музея, также подтвердила в комментариях специалист по взаимодействию со СМИ североуральского отдела МВД Надежда Шпильчак. Мероприятие для возрастной категории 18+
Местные жители стали публиковать фотографии женщины в местном паблике «Подслушано Североуральск 18+». Увидев себя, она пояснила, что это просто «футляр» и что хотела отнести его в музей, но он оказался закрыт, поэтому ей пришлось идти с «тубусом от гранатомёта» домой.
«Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Базуку несла с Молодёжной. Это подарок для нашего музея. Благодарна всем, кто меня понял и поддержал»,
– написала она в комментариях.
Информацию о том, что базука – экспонат для местного музея, также подтвердила в комментариях специалист по взаимодействию со СМИ североуральского отдела МВД Надежда Шпильчак. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Дом Качки» завтра можно будет посетить бесплатно
28 апреля 2026
28 апреля 2026