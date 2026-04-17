Мастер-класс по прививке плодовых деревьев проведут в Саду Казанцева
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В воскресенье, 26 апреля, в 15.00 в екатеринбургском Саду Казанцева начнётся уникальный мастер-класс. Он будет посвящён одному из важнейших агротехнических приёмов в садоводстве.
Мероприятие пройдёт на базе Музея истории плодового садоводства Среднего Урала по адресу: улица Октябрьской Революции, 40. Мастер-класс подойдёт как начинающим садоводам, так и тем, кто уже имеет опыт, но хочет усовершенствовать свои навыки. Программа встречи охватывает все ключевые аспекты прививки. Участники познакомятся с базовым набором инструментов, без которых невозможно приступить к работе. Особое внимание будет уделено биологии процесса: слушатели узнают, как определяется совместимость привоя и подвоя и какие факторы влияют на степень приживаемости. Не менее важная часть программы — разбор типичных ошибок, которые совершают даже опытные садоводы, и способы их избежать. Завершится мастер-класс практическими рекомендациями и открытым блоком вопросов и ответов.
Проведёт занятие настоящий эксперт своего дела — хранитель Музея истории плодового садоводства Среднего Урала Геннадий Короленко. Многолетняя практика и глубокие знания позволяют ему доступно объяснять даже самые сложные нюансы процесса.
Вход на мастер-класс будет доступен по входному билету в музей — никаких дополнительных взносов не требуется. Мероприятие для возрастной категории 18+
