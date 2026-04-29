Действующего адвоката подозревают в подкупе свидетеля в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге против местной жительницы, работающей адвокатом, возбудили дело по части 4 статьи 309 УК РФ. Её подозревают в подкупе свидетеля по уголовному делу прошлых лет, сообщил Вечерним ведомостям старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
По версии следствия, в конце 2025 года подозреваемая, действуя вместе с людьми, которые сейчас также привлекаются к уголовной ответственности, подкупила одного из свидетелей. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что сотрудники областного полицейского главка ведут оперативное сопровождение по этому делу, и добавил, что подозреваемой грозит от трёх до семи лет лишения свободы, если её вина подтвердится.
