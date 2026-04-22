СМИ сообщают об убийстве краснокнижного лебедя на озере в Старопышминске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что на озере в Старопышминске неизвестные застрелили краснокнижного лебедя. Браконьеров ищут.
Жители посёлка слышали звуки стрельбы, а на следующий день обнаружили тело птицы с пулевым ранением недалеко от берега, сообщает «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на местную жительницу. По данным «Четвёртого канала», на место уже выезжал государственный охотинспектор. Он составил акт обследования и подал заявление в правоохранительные органы.
Напомним, в июле прошлого года на реке Большая Калиновка житель села Байны застрелил краснокнижного лебедя-шипуна. Когда соседи стали искать виноватого, охотник осознал, что натворил, и сам явился в полицию. Впоследствии суд признал его виновным в незаконной охоте по статье 258 УК РФ и приговорил к году исправительных работ.
В посёлке Исток объявился догхантер
28 апреля 2026
28 апреля 2026