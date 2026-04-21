Лекция о главной нонконформистке современной музыки пройдёт в Музее Андеграунда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Через неделю, 29 апреля, у екатеринбуржцев появится возможность узнать побольше об исландской певице Бьорк. Посвящённая её творчеству лекция пройдёт в Музее Андеграунда (улица Добролюбова, 4).Автор лекции «Бьорк — королева авангарда» — культуролог и музыковед Тимофей Чаплюк. От него посетители музея в этот день узнают, почему Бьорк считается великой артисткой современности. Спикер подробно разберёт, можно ли назвать её творчество классическим музыкальным авангардом. Также будут озвучены конкретные заслуги певицы перед всей современной музыкой. Участники обсудят феномен влияния исландской певицы на мировую культуру.Начало лекции запланировано на 19.00 часов. Возрастное ограничение — людям старше шестнадцати лет.Напомним, что Бьорк уже тридцать лет остаётся в центре внимания как слушателей, так и музыкальных критиков. Каждый новый альбом этой артистки воспринимается как значимое событие в индустрии. Она с легкостью осваивает любые жанры и стили, при этом привнося в них свою, хорошо узнаваемую самобытность. Исполнительницу называют настоящим воплощением женственности в авангардной музыке. Её творческий путь начался в раннем возрасте — на сцену она впервые вышла в десятилетнем возрасте. В юности Бьорк была панкессой и одновременно пробовала себя как джазовая певица. Со временем она выработала собственный, уникальный стиль. При этом её музыка напоминает всё сразу, что говорит об удивительно талантливой эклектике. Именно эклектика стала творческим кредо артистки и секретом её долголетия на сцене. Мероприятие для возрастной категории 18+