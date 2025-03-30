Присланные зрителями письма времен Великой Отечественной войны озвучат актёры сериала «Солдатская мать»

«Исторические послания, написанные в 1941 – 1945 годах, станут основой проекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала "Солдатская мать" с Анной Каменковой и Михаилом Тройником в главных ролях – истории о материнской силе духа и несокрушимой надежде»,

Кадр из сериала «Солдатская мать»

Кадр со съёмок сериала «Солдатская мать»

– сказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Говоря о вкладе уральцев в победу в Великой Отечественной войне, чаще всего превозносят трудовой подвиг заводчан, снабжавших Красную армию военной техникой и боеприпасами. Во вторую очередь отдают дань 736 000 свердловчан, мобилизованным или ушедшим на фронт добровольцами. Сериал "Солдатская мать" посвящается всем матерям, кто ждал своих детей с фронта. В кино и литературе отражены многие фронтовые подвиги бойцов и тыловые истории, когда люди, не имея боевого опыта, защищали свою Родину в тылу, но их истории нередко остаются "за кадром"»,