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Присланные зрителями письма времен Великой Отечественной войны озвучат актёры сериала «Солдатская мать»
Кадр из сериала «Солдатская мать» (предоставлено KION)
Онлайн-кинотеатр KION совместно с Музеем Победы объявили сбор писем времен Великой Отечественной войны, которые будут озвучивать актёры сериала «Солдатская мать». Прочтение писем станет частью проекта «Голоса Победы», приуроченного к 80-летию Победы.
Для того, чтобы принять участие, нужно заполнить форму на сайте музея и прикрепить фотографию письма или его аудиозапись.
Принимать письма будут до 18 апреля.
После этого экспертная комиссия музея отберёт письма и передаст их актёркам, которые их будут озвучивать. Письма, прочтённые актёрами на камеру, станут частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе».
Он также приводит пример трагических судеб матерей, которые простились с самым дорогим – своими детьми – не дождавшись их с фронта, и подчеркнул, что сериал «Солдатская мать» посвящен обычной женщине, матери, без чьей судьбы невозможно до конца понять, какую цену заплатили советские люди за великую победу.
«Исторические послания, написанные в 1941 – 1945 годах, станут основой проекта, приуроченного к юбилею Победы и премьере сериала "Солдатская мать" с Анной Каменковой и Михаилом Тройником в главных ролях – истории о материнской силе духа и несокрушимой надежде»,
– рассказали организаторы.
Кадр из сериала «Солдатская мать»
Для того, чтобы принять участие, нужно заполнить форму на сайте музея и прикрепить фотографию письма или его аудиозапись.
Принимать письма будут до 18 апреля.
После этого экспертная комиссия музея отберёт письма и передаст их актёркам, которые их будут озвучивать. Письма, прочтённые актёрами на камеру, станут частью новой экспозиции Музея Победы «Путь к Победе».
Кадр со съёмок сериала «Солдатская мать»
«Говоря о вкладе уральцев в победу в Великой Отечественной войне, чаще всего превозносят трудовой подвиг заводчан, снабжавших Красную армию военной техникой и боеприпасами. Во вторую очередь отдают дань 736 000 свердловчан, мобилизованным или ушедшим на фронт добровольцами. Сериал "Солдатская мать" посвящается всем матерям, кто ждал своих детей с фронта. В кино и литературе отражены многие фронтовые подвиги бойцов и тыловые истории, когда люди, не имея боевого опыта, защищали свою Родину в тылу, но их истории нередко остаются "за кадром"»,
– сказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
Он также приводит пример трагических судеб матерей, которые простились с самым дорогим – своими детьми – не дождавшись их с фронта, и подчеркнул, что сериал «Солдатская мать» посвящен обычной женщине, матери, без чьей судьбы невозможно до конца понять, какую цену заплатили советские люди за великую победу.
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