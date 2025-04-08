В Екатеринбурге до середины ноября закроют движение по улице Омской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге планируются капитальный ремонт улицы Омской, от Учителей до Советской, в связи с чем движение по ремонтируемому участку будет ограничено до середины ноября.Движение будет ограничено с 23 апреля по 15 ноября 2025 года, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.Известно, что капитальный ремонт будет выполнять ООО «Проспект».На движение общественного транспорта ремонтные работы не скажутся. На участке улицы от Основинской до Кондукторской перекрытия не планируется.