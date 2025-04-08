Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге до середины ноября закроют движение по улице Омской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге планируются капитальный ремонт улицы Омской, от Учителей до Советской, в связи с чем движение по ремонтируемому участку будет ограничено до середины ноября.
Движение будет ограничено с 23 апреля по 15 ноября 2025 года, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.
Известно, что капитальный ремонт будет выполнять ООО «Проспект».
На движение общественного транспорта ремонтные работы не скажутся. На участке улицы от Основинской до Кондукторской перекрытия не планируется.
Движение будет ограничено с 23 апреля по 15 ноября 2025 года, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.
Известно, что капитальный ремонт будет выполнять ООО «Проспект».
На движение общественного транспорта ремонтные работы не скажутся. На участке улицы от Основинской до Кондукторской перекрытия не планируется.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
До 10 августа закроют улицу Гоголя в Екатеринбурге
10 апреля 2025
10 апреля 2025
На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге
09 апреля 2025
09 апреля 2025