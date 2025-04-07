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Сразу на 6 протоколов нарвался лихач в Нижнем Тагиле
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня вечером, 11 апреля, центральные улицы Нижнего Тагила стали ареной для опасной погони, завершившейся аварией. Как сообщили в Свердловской Госавтоинспекции, около 17.30 экипаж ДПС попытался остановить автомобиль марки «Subaru» с тонированными стёклами и нечитаемыми номерами. Однако водитель проигнорировал требование полиции и попытался скрыться.
Впрочем, погоня продолжилась недолго — уже через пару сотен метров лихач не справился с управлением и врезался в «Opel Astra». В результате столкновения водитель этой «невинной» иномарки — 37-летняя женщина — получила ушибы. Ей оказала медицинскую помощь прибывшая на место происшествия бригада «Скорой».
Что же касается нарушителя, им оказался 24-летний молодой человек. Полицейские быстро установили, что «гонщик» ранее уже лишался водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на завершение срока лишения, удостоверение он не восстановил, но продолжил ездить. На момент происшествия он был трезв, однако это не избавило его от внушительного списка правонарушений.
В итоге, на нарушителя-рецидивиста было составлено сразу шесть административных протоколов: за тонировку, не соответствующую требованиям, за нечитаемые государственные номера, за технические неисправности машины, за управление без права на вождение, за отсутствие полиса ОСАГО и за игнорирование требования об остановке. Такой «букет» наверняка выльется ему в крупные штрафы. Материалы по факту ДТП переданы в соответствующие инстанции.
Впрочем, погоня продолжилась недолго — уже через пару сотен метров лихач не справился с управлением и врезался в «Opel Astra». В результате столкновения водитель этой «невинной» иномарки — 37-летняя женщина — получила ушибы. Ей оказала медицинскую помощь прибывшая на место происшествия бригада «Скорой».
Что же касается нарушителя, им оказался 24-летний молодой человек. Полицейские быстро установили, что «гонщик» ранее уже лишался водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на завершение срока лишения, удостоверение он не восстановил, но продолжил ездить. На момент происшествия он был трезв, однако это не избавило его от внушительного списка правонарушений.
В итоге, на нарушителя-рецидивиста было составлено сразу шесть административных протоколов: за тонировку, не соответствующую требованиям, за нечитаемые государственные номера, за технические неисправности машины, за управление без права на вождение, за отсутствие полиса ОСАГО и за игнорирование требования об остановке. Такой «букет» наверняка выльется ему в крупные штрафы. Материалы по факту ДТП переданы в соответствующие инстанции.
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