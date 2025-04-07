Сразу на 6 протоколов нарвался лихач в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня вечером, 11 апреля, центральные улицы Нижнего Тагила стали ареной для опасной погони, завершившейся аварией. Как сообщили в Свердловской Госавтоинспекции, около 17.30 экипаж ДПС попытался остановить автомобиль марки «Subaru» с тонированными стёклами и нечитаемыми номерами. Однако водитель проигнорировал требование полиции и попытался скрыться.Впрочем, погоня продолжилась недолго — уже через пару сотен метров лихач не справился с управлением и врезался в «Opel Astra». В результате столкновения водитель этой «невинной» иномарки — 37-летняя женщина — получила ушибы. Ей оказала медицинскую помощь прибывшая на место происшествия бригада «Скорой».Что же касается нарушителя, им оказался 24-летний молодой человек. Полицейские быстро установили, что «гонщик» ранее уже лишался водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на завершение срока лишения, удостоверение он не восстановил, но продолжил ездить. На момент происшествия он был трезв, однако это не избавило его от внушительного списка правонарушений.В итоге, на нарушителя-рецидивиста было составлено сразу шесть административных протоколов: за тонировку, не соответствующую требованиям, за нечитаемые государственные номера, за технические неисправности машины, за управление без права на вождение, за отсутствие полиса ОСАГО и за игнорирование требования об остановке. Такой «букет» наверняка выльется ему в крупные штрафы. Материалы по факту ДТП переданы в соответствующие инстанции.