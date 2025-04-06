Екатеринбургские волонтёры откопали котёнка из-под земли, чтобы у него появился новый дом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Спасатели ЗооСпаса из Екатеринбурга извлекли котёнка из трубы у стены монастыря на улице Бисертской. Они приехали на место по другому вызову, но заметили чёрного котёнка, который отбежал, когда ему попытались предложить корм. Позже волонтёры увидели женщину с переноской — она объяснила, что давно пытается приручить этого котёнка: он живёт на улице с зимы, но не даётся в руки.Когда животное снова скрылось — на этот раз в бетонном углублении у стены, — волонтёры решили помочь. Спасатели начали копать землю в стороне от колодца, чтобы добраться до трубы. В одном из участков был разлом — через него удалось достать котёнка.Животное передали женщине, которая намерена забрать его домой. В ЗооСпасе рассказали, что теперь в практике добровольцев — не только спасения с деревьев и из вентиляций, но и из-под земли.