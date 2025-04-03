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Фестиваль драматургии «Коляда-Plays» попробуют провести за счёт народного сбора
Фото: Вечерние ведомости
Фестиваль драматургии «Коляда-Plays» в Екатеринбурге попробуют провести за счёт народного сбора. Его основатель и президент Николай Коляда начал краундфандинговый сбор посредством сервиса Planeta.
На момент написания новости собрано 206 000 рублей из необходимых 1 500 000, следует из информации на странице сбора.
Напомним, в начале апреля Николай Коляда заявил, что фестиваль «Коляда-Plays» в этом году не состоится из-за того, что областные власти не выделили грант. Однако позже решил изыскать деньги сам.
«В этом году по надуманным причинам Министерство культуры Свердловской области в лице министра культуры Учайкиной С.Н. отказались выделить грант на проведение фестиваля.
Именно поэтому Николай Коляда объявляет всенародный сбор средств на проведение фестиваля.
В этом году ожидается участие 28 театров со спектаклями по пьесам уральских драматургов, студентов и выпускников отделения "Литературное творчество" ЕГТИ. На фестиваль должны приехать почти 500 участников»,
Именно поэтому Николай Коляда объявляет всенародный сбор средств на проведение фестиваля.
В этом году ожидается участие 28 театров со спектаклями по пьесам уральских драматургов, студентов и выпускников отделения "Литературное творчество" ЕГТИ. На фестиваль должны приехать почти 500 участников»,
– говорится на странице сбора.
На момент написания новости собрано 206 000 рублей из необходимых 1 500 000, следует из информации на странице сбора.
Напомним, в начале апреля Николай Коляда заявил, что фестиваль «Коляда-Plays» в этом году не состоится из-за того, что областные власти не выделили грант. Однако позже решил изыскать деньги сам.
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