Фестиваль драматургии «Коляда-Plays» попробуют провести за счёт народного сбора

– говорится на странице сбора.

«В этом году по надуманным причинам Министерство культуры Свердловской области в лице министра культуры Учайкиной С.Н. отказались выделить грант на проведение фестиваля.Именно поэтому Николай Коляда объявляет всенародный сбор средств на проведение фестиваля.В этом году ожидается участие 28 театров со спектаклями по пьесам уральских драматургов, студентов и выпускников отделения "Литературное творчество" ЕГТИ. На фестиваль должны приехать почти 500 участников»,