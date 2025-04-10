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Одному из шайки нахулиганивших екатеринбургских подростков избрали меру пресечения
Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге в Верх-Исетском районном суде избрали меру пресечения одному из подростков, которых обвиняют по статье о хулиганстве после нападения на девушку и молодого человека на улице Крауля.
Напомним, СК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с предметов, используемых в качестве оружия.
Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, обвиняемому 2011 года рождения избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Теперь ему нельзя будет посещать торговые центры и магазины без родителей, то же касается и массовых мероприятий за исключением тех, которые проводятся в образовательном учреждении, где он учится. Также ему нельзя без разрешения следователя и суда общаться с фигурантами дела.
Кроме этого, под запретом для него использование связи и интернета. Позвонить или зайти в сеть можно только, если это необходимо для учёбы или обращения за медицинской помощью.
Сегодня также должны будет избрать меру пресечения другим подросткам, 2009 и 2010 годов рождения.
Напомним, СК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с предметов, используемых в качестве оружия.
Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, обвиняемому 2011 года рождения избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.
Теперь ему нельзя будет посещать торговые центры и магазины без родителей, то же касается и массовых мероприятий за исключением тех, которые проводятся в образовательном учреждении, где он учится. Также ему нельзя без разрешения следователя и суда общаться с фигурантами дела.
Кроме этого, под запретом для него использование связи и интернета. Позвонить или зайти в сеть можно только, если это необходимо для учёбы или обращения за медицинской помощью.
Сегодня также должны будет избрать меру пресечения другим подросткам, 2009 и 2010 годов рождения.
«Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит ещё два ходатайства следователя в отношении предполагаемых соучастников преступления. О результатах сообщим»,
– говорится в сообщении облсуда.
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Шайку екатеринбургских подростков осудят за хулиганство
10 апреля 2025
10 апреля 2025