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Мошенники попытались обмануть уральского драматурга Николая Коляду
Фото со страницы во «ВКонтакте» Николая Коляды
Уральского режиссёра и драматурга Николая Коляду попытались обмануть мошенники. Как он рассказал в своих соцсетях, 11 апреля ему позвонила неизвестная девушка, представившаяся сотрудницей администрации Екатеринбурга. Она сообщила, что мэр города Алексей Орлов хочет провести с ним видеоконференцию, и прислала соответствующий «официальный» документ.
Драматург был почти готов к разговору с главой города, но его внимательность не подвела. В документе название города было написано с ошибкой — «ЕкатерЕнбург». После этого режиссёр понял, что имеет дело с мошенниками, и немедленно прекратил общение.
Напомним, что сейчас идёт сбор средств на проведение фестиваля драматургии «Коляда-Plays» — на этот раз за счёт народного финансирования. Уже удалось собрать 265 300 из необходимых 1 500 000 рублей.
Драматург был почти готов к разговору с главой города, но его внимательность не подвела. В документе название города было написано с ошибкой — «ЕкатерЕнбург». После этого режиссёр понял, что имеет дело с мошенниками, и немедленно прекратил общение.
Напомним, что сейчас идёт сбор средств на проведение фестиваля драматургии «Коляда-Plays» — на этот раз за счёт народного финансирования. Уже удалось собрать 265 300 из необходимых 1 500 000 рублей.
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