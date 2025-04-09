Возрастное ограничение 18+
Свердловский депутат призвал разобраться с качеством судейства в хоккее
Кадр из видео: ХК «Автомобилист»
Депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов призвал разобраться с качеством судейства в российском хоккее после публикации ХК «Автомобилист» кадров со спорными моментами во время игры против команды казанского ХК «Ак Барс», которые игнорировались судьями.
По мнению депутата, в одном из матчей можно выделить минимум пять спорных эпизодов.
Алексей Свалов также подчеркивает, что хоккеисты «Автомобилиста» трижды отправлялись в штрафной бокс, оставляя свою команду в меньшинстве, когда нарушения со стороны игроков «Ак Барса» оставались незамеченными.
«Я считаю, что эту историю нужно детально рассмотреть, включая действия главного арбитра Ивана Фатеева, который судил не только последний матч, но и ранее отметился на третьей игре команд в Казани»,
– написал Свалов в своём телеграм-канале.
По мнению депутата, в одном из матчей можно выделить минимум пять спорных эпизодов.
Алексей Свалов также подчеркивает, что хоккеисты «Автомобилиста» трижды отправлялись в штрафной бокс, оставляя свою команду в меньшинстве, когда нарушения со стороны игроков «Ак Барса» оставались незамеченными.
«Давайте зададим вопросы КХЛ – сколько можно такое терпеть? Реально должен быть дан адекватный ответ на претензии клуба и нас, тех, кто болеет [за свою команду] и живёт в Свердловской области»,
– написал депутат.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию