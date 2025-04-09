Свердловский депутат призвал разобраться с качеством судейства в хоккее

«Я считаю, что эту историю нужно детально рассмотреть, включая действия главного арбитра Ивана Фатеева, который судил не только последний матч, но и ранее отметился на третьей игре команд в Казани»,

– написал депутат.

«Давайте зададим вопросы КХЛ – сколько можно такое терпеть? Реально должен быть дан адекватный ответ на претензии клуба и нас, тех, кто болеет [за свою команду] и живёт в Свердловской области»,