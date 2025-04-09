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Свердловский депутат призвал разобраться с качеством судейства в хоккее

13.29 Пятница, 11 апреля 2025
Кадр из видео: ХК «Автомобилист»
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Депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов призвал разобраться с качеством судейства в российском хоккее после публикации ХК «Автомобилист» кадров со спорными моментами во время игры против команды казанского ХК «Ак Барс», которые игнорировались судьями.

«Я считаю, что эту историю нужно детально рассмотреть, включая действия главного арбитра Ивана Фатеева, который судил не только последний матч, но и ранее отметился на третьей игре команд в Казани»,

написал Свалов в своём телеграм-канале.


По мнению депутата, в одном из матчей можно выделить минимум пять спорных эпизодов.

Алексей Свалов также подчеркивает, что хоккеисты «Автомобилиста» трижды отправлялись в штрафной бокс, оставляя свою команду в меньшинстве, когда нарушения со стороны игроков «Ак Барса» оставались незамеченными.

«Давайте зададим вопросы КХЛ – сколько можно такое терпеть? Реально должен быть дан адекватный ответ на претензии клуба и нас, тех, кто болеет [за свою команду] и живёт в Свердловской области»,

– написал депутат.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:30 В Екатеринбурге строителя насмерть придавило автокраном
13:49 Фестиваль драматургии «Коляда-Plays» попробуют провести за счёт народного сбора
13:29 Свердловский депутат призвал разобраться с качеством судейства в хоккее
13:07 В Екатеринбурге прошло совещание по вопросам безопасности при использовании электросамокатов
12:09 В Екатеринбурге хотят навсегда закрыть парковку на площади 1905 года
11:44 Инженер одного из екатеринбургских предприятий перевёл телефонным мошенникам почти 11 миллионов рублей
11:12 СК возбудил уголовном дело после избиения школьника в свердловском посёлке Мартюш
10:56 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в Сосьве
10:05 Прокуратура проводит проверку в связи с избиением школьника в свердловском посёлке Мартюш
09:44 Шесть дел о пьяной езде за один день рассмотрели судьи Берёзовского
09:13 В Екатеринбурге на ЖБИ встало трамвайное движение
20:59 Цифровое искусство вырвалось на улицы Екатеринбурга
20:13 Судьи Свердловского облсуда читают стихи о войне
19:48 Шайку екатеринбургских подростков осудят за хулиганство
19:22 Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает об опасной гололедице
18:47 В Екатеринбурге экс-полицейского обвиняют во взятках за «покровительство» в аэропорту
18:36 Менее четверти вчерашних свердловских пожаров произошли в жилом секторе
17:26 Гендиректору екатеринбургского «Гортранса» Нугаеву продлили содержание в СИЗО до 12 июня
17:12 Ученики екатеринбургской школы №85 пожаловались на насекомых в столовой
16:51 «Бегунку» и дропперу из Екатеринбурга вынесли приговор в Верхней Салде за участие в мошеннических схемах
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