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Менее трети вчерашних пожаров в Свердловской области пришлись на жилой сектор
Фото: МЧС по Свердловской области
Всего три пожара из 10, вспыхнувших вчера на территории Свердловской области, относились к жилому сектору, — сообщает МЧС России. Ещё три возгорания возникали на открытых площадях, а остальные — на промышленных и других объектах.
В 10% вчерашних пожаров возгорание происходило из-за неосторожного обращения граждан с источниками огня. Столько же возникло из-за преднамеренного поджога. А самый крупный и серьёзный пожар четверга — в Екатеринбурге, в торгово-развлекательном центре «Гринвич» — произошёл из-за короткого замыкания.
Вчера, 10 апреля, в Екатеринбурге горело ещё минимум дважды. В обоих случаях объектами, охваченными огнём, оказались «заброшки». Одна из них расположена на улице Хользунова в Юго-Западном районе. Пожаром в ней охватило 20 квадратных метров, с тушением которых пожарные справились за 25 минут. Вторая стоит на улице Соликамская в Железнодорожном районе. В ней на площади 15 квадратных метров горел мусор. У пожарных на его тушение ушло чуть более 10 минут, — указано в сводке вчерашних происшествий.
В 10% вчерашних пожаров возгорание происходило из-за неосторожного обращения граждан с источниками огня. Столько же возникло из-за преднамеренного поджога. А самый крупный и серьёзный пожар четверга — в Екатеринбурге, в торгово-развлекательном центре «Гринвич» — произошёл из-за короткого замыкания.
Вчера, 10 апреля, в Екатеринбурге горело ещё минимум дважды. В обоих случаях объектами, охваченными огнём, оказались «заброшки». Одна из них расположена на улице Хользунова в Юго-Западном районе. Пожаром в ней охватило 20 квадратных метров, с тушением которых пожарные справились за 25 минут. Вторая стоит на улице Соликамская в Железнодорожном районе. В ней на площади 15 квадратных метров горел мусор. У пожарных на его тушение ушло чуть более 10 минут, — указано в сводке вчерашних происшествий.
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