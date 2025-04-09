В Бутке появится мемориал первому президенту России Борису Ельцину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В селе Бутка Свердловской области, где родился первый президент России Борис Ельцин, появится мемориальный комплекс в его честь. Об этом сообщает интернет-издание «Подъём» со ссылкой на слова главы администрации Талицкого городского округа Михаила Михайлова.Как говорит Михайлов, инициатива воздвигнуть мемориальный комплекс в честь Ельцина полностью принадлежит местным властям и не встречает препятствий. По задумке в Бутке откроют дом-музей первого президента России и установят небольшую стелы с памятной табличкой.Мемориал расположится в сквере, рядом с уже существующим обелиском в память о жителях села, погибших в годы Великой Отечественной войны. Благоустройство территории уже началось. Завершить все работы планируется к осени следующего года.Напомним, Борис Ельцин родился в Бутке в 1931 году. Его родители были раскулаченными крестьянами. Из-за гонений советской власти им пришлось часто переезжать с маленькими детьми — сначала в Надеждинск, затем на Волгу, в Казань. На Урал они вернулись в 1937-м году, но не в Свердловскую область, а в Пермский край. Таким образом, Борис Ельцин пожил в Бутке очень недолгое время.