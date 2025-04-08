В екатеринбургском СИЗО-1 нашли шприцы и свёрток с неизвестным веществом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники СИЗО-1 обнаружили переброшенные на территорию изолятора предметы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.Инцидент произошёл 10 апреля во время обхода периметра. На одном из участков сотрудники заметили свёрток у тропы наряда караула. При осмотре выяснилось, что внутри находились семь одноразовых медицинских шприцов и ещё один свёрток с веществом неустановленного происхождения.«Материалы и изъятое вещество переданы сотрудникам ОП № 8 УМВД России по городу Екатеринбургу», — сообщили в ведомстве.