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В Екатеринбурге стартовал конкурс эскизов памятника Борису Рыжему
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге объявлен конкурс на создание эскиза памятника поэту Борису Рыжему — одному из самых пронзительных голосов постсоветской эпохи. Свои варианты могут предложить как отдельные художники и скульпторы, так и творческие коллективы.
Приём эскизов продолжится до 4 мая текущего года. Конкурсная заявка должна включать, помимо эскизного проекта, скан-копию заявления на участие и декларацию о создании консорциума или авторского коллектива (в случае, если над проектом работал не один человек. Победителю обещана денежная премию в размере 500 тысяч рублей и диплом. Выберет лучший эскиз профессиональное жюри, в состав которого вошли представители городской администрации, художники, архитекторы, дизайнеры и другие культурные деятели Екатеринбурга. Они озвучат итоги конкурса 23 мая.
Напомним, что памятник поэту Борису Рыжему планируют установить в сквере его имени. Ранее сообщалось, что с дизайном памятника уже определились: он будет изображаться Рыжего, шагающего по луже, которая превращается в листы бумаги. Однако, конкурс показывает, что данное решение окончательно ещё не принято.
Приём эскизов продолжится до 4 мая текущего года. Конкурсная заявка должна включать, помимо эскизного проекта, скан-копию заявления на участие и декларацию о создании консорциума или авторского коллектива (в случае, если над проектом работал не один человек. Победителю обещана денежная премию в размере 500 тысяч рублей и диплом. Выберет лучший эскиз профессиональное жюри, в состав которого вошли представители городской администрации, художники, архитекторы, дизайнеры и другие культурные деятели Екатеринбурга. Они озвучат итоги конкурса 23 мая.
Напомним, что памятник поэту Борису Рыжему планируют установить в сквере его имени. Ранее сообщалось, что с дизайном памятника уже определились: он будет изображаться Рыжего, шагающего по луже, которая превращается в листы бумаги. Однако, конкурс показывает, что данное решение окончательно ещё не принято.
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