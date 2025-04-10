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В Екатеринбурге в СИЗО отправили обвиняемого в убийстве двух девушек в 2001 году
Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге избрали меру пресечения Джалалу Миканаеву по обвинению в убийстве двух девушек в 2001 году.
Как сообщает Кировский районный суд Екатеринбурга, судья удовлетворил ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.
По данным портала Е1.ru, речь идёт о 54-летнем сварщике. Вчера его задержали при участии спецназа. Ему вменяют убийство двух девушек, которых задушили в квартире в районе «Парк Хауса» ещё 24 года назад. Сам Джалал на суде утверждал, что не виновен, пишет ресурс.
Как сообщает Кировский районный суд Екатеринбурга, судья удовлетворил ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 11 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.
По данным портала Е1.ru, речь идёт о 54-летнем сварщике. Вчера его задержали при участии спецназа. Ему вменяют убийство двух девушек, которых задушили в квартире в районе «Парк Хауса» ещё 24 года назад. Сам Джалал на суде утверждал, что не виновен, пишет ресурс.
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