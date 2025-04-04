Возрастное ограничение 18+
Порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
13 апреля в Свердловской области будет сильный ветер с порывами до 18 м/с. МЧС России по Свердловской области призывает жителей быть осторожными.
Людям, находящимся на улице, стоит избегать мест рядом с зданиями, так как с крыш и балконов могут падать предметы. Автомобилистам не рекомендуется парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
Также сильный ветер может повысить риск возникновения пожаров. МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В случае происшествий жители могут позвонить по номерам «101» или «112».
Людям, находящимся на улице, стоит избегать мест рядом с зданиями, так как с крыш и балконов могут падать предметы. Автомобилистам не рекомендуется парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
Также сильный ветер может повысить риск возникновения пожаров. МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В случае происшествий жители могут позвонить по номерам «101» или «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Потепление до +18°C обещают синоптики в Свердловской области
07 апреля 2025
07 апреля 2025