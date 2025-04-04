Порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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13 апреля в Свердловской области будет сильный ветер с порывами до 18 м/с. МЧС России по Свердловской области призывает жителей быть осторожными.Людям, находящимся на улице, стоит избегать мест рядом с зданиями, так как с крыш и балконов могут падать предметы. Автомобилистам не рекомендуется парковать машины рядом с деревьями и рекламными конструкциями.Также сильный ветер может повысить риск возникновения пожаров. МЧС напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В случае происшествий жители могут позвонить по номерам «101» или «112».