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Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду 5 апреля
Фото: Ольга Медведева
Завтра, 5 апреля, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Об этом предупреждают в региональном управлении МЧС.
Напоминаем, что телефон экстренных служб – «112».
В этот день спасатели рекомендуют:
– держаться подальше от рекламных щитов и других шатких строений;
– не прятаться от ветра возле стен домов;
– не парковать машины возле деревьев или слабо укреплённых конструкций.
– держаться подальше от рекламных щитов и других шатких строений;
– не прятаться от ветра возле стен домов;
– не парковать машины возле деревьев или слабо укреплённых конструкций.
Напоминаем, что телефон экстренных служб – «112».
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