Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 17 метров в секунду 5 апреля

В этот день спасатели рекомендуют:

– держаться подальше от рекламных щитов и других шатких строений;

– не прятаться от ветра возле стен домов;

– не парковать машины возле деревьев или слабо укреплённых конструкций.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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