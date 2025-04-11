В Екатеринбурге суд оставил под стражей мужчину, обвиняемого в похищении и убийстве ребенка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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29 марта Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга принял решение о заключении под стражу Бориса Субботина, обвиняемого в похищении и убийстве ребенка. Мужчина, по версии следствия, в 1995 году похитил ребенка с целью выкупа, а затем убил его, чтобы скрыть следы другого преступления. Преступление было совершено по корыстным побуждениям.В ходе рассмотрения апелляции, поданной адвокатом Субботина, защитник просил заменить меру пресечения на более мягкую — домашний арест. Однако Свердловский областной суд, изучив все материалы дела, отклонил этот запрос.Судебная инстанция оставила в силе решение о содержании обвиняемого под стражей до 27 апреля.