В Екатеринбурге намерены продолжать ремонт проспекта Космонавтов

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Екатеринбурга намерены продолжить ремонт проспекта Космонавтов. В планах отремонтировать участок от улицы Старых Большевиков до улицы Машиностроителей.Как напомнили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, в 2023 году власти ремонтировали участок магистрали от перекрестка с улицами Бакинских Комиссаров и Шефвской в сторону Верхней Пышмы. В 2024 году ремонт продолжился уже в другую сторону до перекрёстка с улицами Ильича и Старых Большевиков.В 2025 году в планах продолжить ремонт до пересечения проспекта Космонавтов с улицами Машиностроителей и Баумана.Протяжённость дороги, которую будут ремонтировать составит 1450 метров, а площадь – 43 738 квадратных метров. Продолжение ремонта обходится городскому и областному бюджетам в 164 миллиона рублей.