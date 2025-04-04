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О гололедице в выходные предупреждают жителей Свердловской области

17.57 Пятница, 11 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области в выходные ожидается гололедица. Такие прогнозы дают синоптики «Уральского гидрометцентра». Также, по их прогнозам, в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя. В Екатеринбурге без существенных осадков.

В субботу, 12 апреля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром на востоке местами мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица. Ночью -4...+1°C, в горах и низинах до -9°C, днём +7...+12°C. Ветер 3-8 м/сек, ночью и утром на крайнем 5-10 м/сек.

В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью -2...0°C, днём +9...+11°C. Ветер 3-8 м/сек.

В воскресенье, 13 апреля, в регионе переменная облачность, ночью снег и мокрый снег, в отдельных районах на дорогах гололедица, -2...+3°C. Днём преимущественно без осадков, +6...+11°C, на севере до +1°C. Ветер 4-9 м/сек, днём отдельные порывы до 16 м/сек.

В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +1...+3°C, днём +7...+9°C. Ветер 4-9 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:57 О гололедице в выходные предупреждают жителей Свердловской области
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16:00 Одному из шайки нахулиганивших екатеринбургских подростков избрали меру пресечения
15:17 В Екатеринбурге до середины ноября закроют движение по улице Омской
14:30 В Екатеринбурге строителя насмерть придавило автокраном
13:49 Фестиваль драматургии «Коляда-Plays» попробуют провести за счёт народного сбора
13:29 Свердловский депутат призвал разобраться с качеством судейства в хоккее
13:07 В Екатеринбурге прошло совещание по вопросам безопасности при использовании электросамокатов
12:09 В Екатеринбурге хотят навсегда закрыть парковку на площади 1905 года
11:44 Инженер одного из екатеринбургских предприятий перевёл телефонным мошенникам почти 11 миллионов рублей
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10:56 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в Сосьве
10:05 Прокуратура проводит проверку в связи с избиением школьника в свердловском посёлке Мартюш
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