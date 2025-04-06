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В Серове загорелась квартира в девятиэтажке: спасены два человека
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Серове произошёл пожар в квартире девятиэтажного дома на улице Ленина. Огонь охватил площадь 25 квадратных метров. По данным МЧС России по Свердловской области, спасатели эвакуировали из задымлённого помещения двух человек и передали их врачам для обследования.
Пожар был потушен за 16 минут. В ликвидации возгорания участвовали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.
Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в Свердловской области произошло 17 пожаров. Из них 12 — в жилом секторе. В 30% случаев причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, ещё в 16% — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Пожар был потушен за 16 минут. В ликвидации возгорания участвовали 9 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.
Как сообщили в ведомстве, за минувшие сутки в Свердловской области произошло 17 пожаров. Из них 12 — в жилом секторе. В 30% случаев причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, ещё в 16% — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
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