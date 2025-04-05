Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки произошло 119 аварий, один человек получил травмы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За сутки на дорогах Свердловской области зарегистрировано 119 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области. В одной из аварий пострадал человек.
В центре Нижнего Тагила водитель «Subaru» с тонировкой и нечитаемыми номерами попытался скрыться от ДПС, но через несколько сотен метров врезался в «Opel Astra». Пострадала 37-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь.
Как отмечают в Госавтоинспекции, главные причины аварий на дорогах остаются прежними: превышение скорости, опасные манёвры, несоблюдение дистанции и невнимательность. Инспекторы напоминают, что даже кратковременное отвлечение от дороги или лишние пару километров в час могут привести к тяжёлым последствиям.
В центре Нижнего Тагила водитель «Subaru» с тонировкой и нечитаемыми номерами попытался скрыться от ДПС, но через несколько сотен метров врезался в «Opel Astra». Пострадала 37-летняя женщина, ей оказали медицинскую помощь.
Как отмечают в Госавтоинспекции, главные причины аварий на дорогах остаются прежними: превышение скорости, опасные манёвры, несоблюдение дистанции и невнимательность. Инспекторы напоминают, что даже кратковременное отвлечение от дороги или лишние пару километров в час могут привести к тяжёлым последствиям.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки зарегистрировано 90 ДТП, восемь человек получили травмы
06 апреля 2025
06 апреля 2025
Сразу на 6 протоколов нарвался лихач в Нижнем Тагиле
11 апреля 2025
11 апреля 2025