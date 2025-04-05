В Екатеринбурге 16-летняя самокатчица попала в больницу по пути в школу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, 12 апреля, в Екатеринбурге на улице Краснолесья произошёло ДТП с участием электросамоката. По предварительной информации Госавтоинспекции Екатеринбурга, девушка, управлявшая самокатом, двигалась по тротуару в сторону улицы А. Мехренцева, но не смогла контролировать его движение и упала.В результате падения 16-летняя девушка получила ушиб головы. Её доставили в Детскую городскую клиническую больницу №9, где оказывают медицинскую помощь. По словам матери пострадавшей, девушка взяла кикшеринговый самокат, чтобы поехать в школу.На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили необходимые документы и установили личности участников. В настоящее время проводится проверка.