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«Это не подарок»: житель Режа отсудил 90 тысяч у случайного получателя перевода

12.28 Суббота, 12 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Жителю Режа Алексею К. пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть 90 тысяч рублей, которые случайно ушли на счёт незнакомца. Инцидент произошёл в июле прошлого года: во время перевода через онлайн-банк крупная сумма по ошибке была отправлена постороннему человеку.

Как сообщает телеграм-канал «Суды Свердловской области», мужчина попытался урегулировать ситуацию сам, но получатель денег — Сергей А. — отказался возвращать средства. Он утверждал, что деньги были переведены якобы в качестве подарка или пожертвования.

В Режевском городском суде истцу удалось доказать, что перевод был ошибочным. Суд не нашёл подтверждений версии ответчика и обязал его вернуть всю сумму — 90 тысяч рублей. Дополнительно с него взыскали 500 рублей компенсации морального вреда, 5 тысяч — за услуги представителя и 4 тысячи — за госпошлину.

Итоговая сумма взыскания составила 99 500 рублей.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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14:27 Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге
13:42 Порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Свердловской области
13:22 В Екатеринбурге 16-летняя самокатчица попала в больницу по пути в школу
12:28 «Это не подарок»: житель Режа отсудил 90 тысяч у случайного получателя перевода
11:49 Мошенники попытались обмануть уральского драматурга Николая Коляду
11:21 В Серове загорелась квартира в девятиэтажке: спасены два человека
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21:21 Действие нового романа известного писателя будет связано с Невьянской башней
20:54 Сразу на 6 протоколов нарвался лихач в Нижнем Тагиле
20:27 В Екатеринбурге стартовал конкурс эскизов памятника Борису Рыжему
19:52 Судебный спор между «Уральской пчёлкой» и дочкой «Газпрома» разрешился в пользу пасеки
19:44 Менее трети вчерашних пожаров в Свердловской области пришлись на жилой сектор
19:27 Избившим человека экс-полицейским из Екатеринбурга смягчили приговор
18:57 В Бутке появится мемориал первому президенту России Борису Ельцину
17:57 О гололедице в выходные предупреждают жителей Свердловской области
17:13 В Екатеринбурге в СИЗО отправили обвиняемого в убийстве двух девушек в 2001 году
16:29 В Екатеринбурге намерены продолжать ремонт проспекта Космонавтов
16:00 Одному из шайки нахулиганивших екатеринбургских подростков избрали меру пресечения
15:17 В Екатеринбурге до середины ноября закроют движение по улице Омской
14:30 В Екатеринбурге строителя насмерть придавило автокраном
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