«Это не подарок»: житель Режа отсудил 90 тысяч у случайного получателя перевода

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жителю Режа Алексею К. пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть 90 тысяч рублей, которые случайно ушли на счёт незнакомца. Инцидент произошёл в июле прошлого года: во время перевода через онлайн-банк крупная сумма по ошибке была отправлена постороннему человеку.Как сообщает телеграм-канал «Суды Свердловской области», мужчина попытался урегулировать ситуацию сам, но получатель денег — Сергей А. — отказался возвращать средства. Он утверждал, что деньги были переведены якобы в качестве подарка или пожертвования.В Режевском городском суде истцу удалось доказать, что перевод был ошибочным. Суд не нашёл подтверждений версии ответчика и обязал его вернуть всю сумму — 90 тысяч рублей. Дополнительно с него взыскали 500 рублей компенсации морального вреда, 5 тысяч — за услуги представителя и 4 тысячи — за госпошлину.Итоговая сумма взыскания составила 99 500 рублей.