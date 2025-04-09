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«Это не подарок»: житель Режа отсудил 90 тысяч у случайного получателя перевода
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителю Режа Алексею К. пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть 90 тысяч рублей, которые случайно ушли на счёт незнакомца. Инцидент произошёл в июле прошлого года: во время перевода через онлайн-банк крупная сумма по ошибке была отправлена постороннему человеку.
Как сообщает телеграм-канал «Суды Свердловской области», мужчина попытался урегулировать ситуацию сам, но получатель денег — Сергей А. — отказался возвращать средства. Он утверждал, что деньги были переведены якобы в качестве подарка или пожертвования.
В Режевском городском суде истцу удалось доказать, что перевод был ошибочным. Суд не нашёл подтверждений версии ответчика и обязал его вернуть всю сумму — 90 тысяч рублей. Дополнительно с него взыскали 500 рублей компенсации морального вреда, 5 тысяч — за услуги представителя и 4 тысячи — за госпошлину.
Итоговая сумма взыскания составила 99 500 рублей.
Как сообщает телеграм-канал «Суды Свердловской области», мужчина попытался урегулировать ситуацию сам, но получатель денег — Сергей А. — отказался возвращать средства. Он утверждал, что деньги были переведены якобы в качестве подарка или пожертвования.
В Режевском городском суде истцу удалось доказать, что перевод был ошибочным. Суд не нашёл подтверждений версии ответчика и обязал его вернуть всю сумму — 90 тысяч рублей. Дополнительно с него взыскали 500 рублей компенсации морального вреда, 5 тысяч — за услуги представителя и 4 тысячи — за госпошлину.
Итоговая сумма взыскания составила 99 500 рублей.
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