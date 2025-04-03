Возрастное ограничение 18+
Судебный спор между «Уральской пчёлкой» и дочкой «Газпрома» разрешился в пользу пасеки
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Хозяйка экокомплекса «Уральская пчёлка» Татьяна Каркачёва сообщила о победе в судебном споре с дочерней компанией «Газпрома», требовавшей от владельцев пасеки снести все постройки из-за производственных рисков.
Напомним, что «Газпром трансгаз Екатеринбург» потребовал снести экокомплекс из-за того, что газопровод находится в менее чем 250 метрах от пасеки.
Как рассказали Вечерним ведомостям в «Уральской пчёлке», Арбитражный суд Свердловской области учёл решение Сысертского районного суда по аналогичному спору с соседом «пчёлки», в котором дочке «Газпрома» отказали в требованиях снести жилой дом и хозяйственные постройки, из-за того, что они находится в 180 метрах от газопровода.
Кроме этого, со слов Татьяны Каркачёвой, основанием для решения стали выводы суда о том, что истец ошибочно счёл некапитальные строения (постройки, которые легко перенести) с объектами капитального строительства, на которые распространяется норматив о минимальном расстоянии до газопровода. Суд учёл и то, что ответчик не знал о существующих ограничениях из-за того, что в ЕГРН не было такой информации об участке, когда он приобретался и осваивался под пчеловодство.
Также суд обратил внимание, что свод правил по магистральному газопроводу, на который ссылался истец, относится лишь к проектированию и строительству новых газопроводов. Тот газопровод, из-за которого случился спор, был построен в 1978 году, рассказала хозяйка пасеки.
Напомним, что «Газпром трансгаз Екатеринбург» потребовал снести экокомплекс из-за того, что газопровод находится в менее чем 250 метрах от пасеки.
Как рассказали Вечерним ведомостям в «Уральской пчёлке», Арбитражный суд Свердловской области учёл решение Сысертского районного суда по аналогичному спору с соседом «пчёлки», в котором дочке «Газпрома» отказали в требованиях снести жилой дом и хозяйственные постройки, из-за того, что они находится в 180 метрах от газопровода.
Кроме этого, со слов Татьяны Каркачёвой, основанием для решения стали выводы суда о том, что истец ошибочно счёл некапитальные строения (постройки, которые легко перенести) с объектами капитального строительства, на которые распространяется норматив о минимальном расстоянии до газопровода. Суд учёл и то, что ответчик не знал о существующих ограничениях из-за того, что в ЕГРН не было такой информации об участке, когда он приобретался и осваивался под пчеловодство.
Также суд обратил внимание, что свод правил по магистральному газопроводу, на который ссылался истец, относится лишь к проектированию и строительству новых газопроводов. Тот газопровод, из-за которого случился спор, был построен в 1978 году, рассказала хозяйка пасеки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ сообщают о ликвидации рынка на ВИЗе ради расширения улицы Татищева в Екатеринбурге
03 апреля 2025
03 апреля 2025
В Свердловской области начал действовать пожароопасный сезон
02 апреля 2025
02 апреля 2025