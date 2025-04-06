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Мокрый снег, ветер и гололёд: в Свердловской области ждут сложные погодные условия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловскую область в ближайшие дни ждёт ухудшение погоды. По данным ФКУ «Уралуправтодор», 13 апреля в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, порывы ветра до 18 м/с и гололедица на дорогах. Температура воздуха в ночь составит от -1 до +3 °C, днём потеплеет до +4…+9 °C.
14 апреля синоптики прогнозируют похожую картину: осадки сохранятся, ночью температура опустится до -4 °C, днём — до +8 °C. Улучшение погодных условий ожидается 15 апреля — осадки прекратятся, днём потеплеет до +13 °C. Утром и ночью на проезжей части возможен лёд, особенно в низинах, на мостах и эстакадах.
«Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог и производится превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Будьте внимательны. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщает управление.
14 апреля синоптики прогнозируют похожую картину: осадки сохранятся, ночью температура опустится до -4 °C, днём — до +8 °C. Улучшение погодных условий ожидается 15 апреля — осадки прекратятся, днём потеплеет до +13 °C. Утром и ночью на проезжей части возможен лёд, особенно в низинах, на мостах и эстакадах.
«Силами подрядных организаций на федеральных трассах круглосуточно производится патрулирование автодорог и производится превентивная обработка во избежание гололёда. Дорожная техника круглосуточно находится на дежурстве. Будьте внимательны. Не препятствуйте работе дорожной техники. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — сообщает управление.
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