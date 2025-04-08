Действие нового романа известного писателя будет связано с Невьянской башней

«Васька рыскал в толпе из стороны в сторону и наконец дождался удачи. Девка в широкой и круглой личине выпорхнула из огня – гибкая, стройная, ловкая, будто белка. Нелепая берестяная мордища казалась по-детски потешной: дырки для глаз, серпом вырезанная пасть. Васька вразмах растопырил руки, преграждая путь. А прыгунья проворно увернулась, словно язык пламени под ветром, и ускользнула Ваське за спину».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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