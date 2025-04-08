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Действие нового романа известного писателя будет связано с Невьянской башней
Фото: Максим Ефремов для Вечерних Ведомостей
Следующий роман известного российского писателя Алексея Иванова, как и большинство его произведений, будет связан с Уралом. Литературное произведение пишется автором в жанре исторического романа, а называться будет «Невьянская башня».
Такими подробностями в своём персональном телеграм-канале поделилась продюсер писателя Юлия Зайцева. Кроме того, она намекнула, что несмотря на историчность книги, в ней будут элементы мистического, сверхъестественного. Это видно и по отрывку из «Невьянской башни», в котором описывается народное гулянье с прыжками через костер. Фрагмент заканчивается тем, что одна из участниц гуляний оказывается не вполне человеком.
К слову, писательский талант Иванова, умение его работать со словом и находить точные, яркие, живые образы, видны и по столь коротким строчкам. Вот, к примеру, абзац из будущего романа:
Когда Иванов закончит писать «Невьянскую башню», пока неизвестно. Тем временем, Юлия Зайцева продвигает книгу собственного сочинения: профессиональный триллер «Корпорацию не нагнёшь». В ней она раскрывает тайны мира российской литературы.
Такими подробностями в своём персональном телеграм-канале поделилась продюсер писателя Юлия Зайцева. Кроме того, она намекнула, что несмотря на историчность книги, в ней будут элементы мистического, сверхъестественного. Это видно и по отрывку из «Невьянской башни», в котором описывается народное гулянье с прыжками через костер. Фрагмент заканчивается тем, что одна из участниц гуляний оказывается не вполне человеком.
К слову, писательский талант Иванова, умение его работать со словом и находить точные, яркие, живые образы, видны и по столь коротким строчкам. Вот, к примеру, абзац из будущего романа:
«Васька рыскал в толпе из стороны в сторону и наконец дождался удачи. Девка в широкой и круглой личине выпорхнула из огня – гибкая, стройная, ловкая, будто белка. Нелепая берестяная мордища казалась по-детски потешной: дырки для глаз, серпом вырезанная пасть. Васька вразмах растопырил руки, преграждая путь. А прыгунья проворно увернулась, словно язык пламени под ветром, и ускользнула Ваське за спину».
Когда Иванов закончит писать «Невьянскую башню», пока неизвестно. Тем временем, Юлия Зайцева продвигает книгу собственного сочинения: профессиональный триллер «Корпорацию не нагнёшь». В ней она раскрывает тайны мира российской литературы.
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