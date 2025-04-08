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Действие нового романа известного писателя будет связано с Невьянской башней

21.21 Пятница, 11 апреля 2025
Фото: Максим Ефремов для Вечерних Ведомостей
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Следующий роман известного российского писателя Алексея Иванова, как и большинство его произведений, будет связан с Уралом. Литературное произведение пишется автором в жанре исторического романа, а называться будет «Невьянская башня».

Такими подробностями в своём персональном телеграм-канале поделилась продюсер писателя Юлия Зайцева. Кроме того, она намекнула, что несмотря на историчность книги, в ней будут элементы мистического, сверхъестественного. Это видно и по отрывку из «Невьянской башни», в котором описывается народное гулянье с прыжками через костер. Фрагмент заканчивается тем, что одна из участниц гуляний оказывается не вполне человеком.

К слову, писательский талант Иванова, умение его работать со словом и находить точные, яркие, живые образы, видны и по столь коротким строчкам. Вот, к примеру, абзац из будущего романа:

«Васька рыскал в толпе из стороны в сторону и наконец дождался удачи. Девка в широкой и круглой личине выпорхнула из огня – гибкая, стройная, ловкая, будто белка. Нелепая берестяная мордища казалась по-детски потешной: дырки для глаз, серпом вырезанная пасть. Васька вразмах растопырил руки, преграждая путь. А прыгунья проворно увернулась, словно язык пламени под ветром, и ускользнула Ваське за спину».


Когда Иванов закончит писать «Невьянскую башню», пока неизвестно. Тем временем, Юлия Зайцева продвигает книгу собственного сочинения: профессиональный триллер «Корпорацию не нагнёшь». В ней она раскрывает тайны мира российской литературы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:29 В Екатеринбурге намерены продолжать ремонт проспекта Космонавтов
16:00 Одному из шайки нахулиганивших екатеринбургских подростков избрали меру пресечения
15:17 В Екатеринбурге до середины ноября закроют движение по улице Омской
14:30 В Екатеринбурге строителя насмерть придавило автокраном
13:49 Фестиваль драматургии «Коляда-Plays» попробуют провести за счёт народного сбора
13:29 Свердловский депутат призвал разобраться с качеством судейства в хоккее
13:07 В Екатеринбурге прошло совещание по вопросам безопасности при использовании электросамокатов
12:09 В Екатеринбурге хотят навсегда закрыть парковку на площади 1905 года
11:44 Инженер одного из екатеринбургских предприятий перевёл телефонным мошенникам почти 11 миллионов рублей
11:12 СК возбудил уголовном дело после избиения школьника в свердловском посёлке Мартюш
10:56 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о пожаре в Сосьве
10:05 Прокуратура проводит проверку в связи с избиением школьника в свердловском посёлке Мартюш
09:44 Шесть дел о пьяной езде за один день рассмотрели судьи Берёзовского
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