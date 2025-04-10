Возрастное ограничение 18+
Возбуждено уголовное дело после гибели рабочего на стройке в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал «Свердловская полиция»
СК возбудило дело после того, как 11 апреля в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошла трагедия на строительной площадке. В результате падения стрелового самоходного крана погиб мужчина, который находился на месте происшествия.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 67-летний мужчина по имени Радик. «Собранные материалы представители МВД передали по подследственности нашим коллегам из регионального СК России. За преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 216 УК РФ, предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы», — добавил Горелых.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти погибшего.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался 67-летний мужчина по имени Радик. «Собранные материалы представители МВД передали по подследственности нашим коллегам из регионального СК России. За преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 216 УК РФ, предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы», — добавил Горелых.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проводят судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти погибшего.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Шайку екатеринбургских подростков осудят за хулиганство
10 апреля 2025
10 апреля 2025
В Екатеринбурге строителя насмерть придавило автокраном
11 апреля 2025
11 апреля 2025