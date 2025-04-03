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В Екатеринбурге строителя насмерть придавило автокраном
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 11 апреля, в Екатеринбурге на строительной площадке ЖК «Парк Победы», на Калинина, 79, погиб рабочий. По факту гибели строителя прокуратура организовала проверку.
По предварительным данным, трагедия произошла около 11.00. Мужчину придавило стрелой опрокинувшегося автокрана.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства намерены дать оценку соблюдения законодательства об охране труда и установить ответственного за технику безопасности на стройплощадке. Также выясняется был ли погибший работник сотрудником строительной организации.
По предварительным данным, трагедия произошла около 11.00. Мужчину придавило стрелой опрокинувшегося автокрана.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства намерены дать оценку соблюдения законодательства об охране труда и установить ответственного за технику безопасности на стройплощадке. Также выясняется был ли погибший работник сотрудником строительной организации.
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